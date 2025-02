Zijn oortjes met ruisonderdrukking de schuld van gehoorproblemen bij jongeren?

Je hebt het vast wel eens meegemaakt: in een rumoerige ruimte waar allerlei stemmen door elkaar klinken, heeft iemand het over jou. Althans: tussen de kakofonie van geluid filteren je hersenen je naam uit.

Onze hersenen filteren de hele dag uit alle herrie om ons heen de geluiden die voor ons van belang zijn. En o wee als ze dat niet zouden doen: dan hoor je alles, en dus hoor je niets.

Dit is de realiteit voor Sophie, een 25-jarige administratief medewerkster uit Londen, die er aan gewend is dat ze te horen krijgt dat ze niet luistert, in de war raakt of "een beetje gek" is.

"Ook al kan ik horen dat er geluiden zijn, ik kan niet luisteren naar waar het geluid vandaan komt. Ik weet dat het iemands stem is, maar ik kan het niet snel genoeg berekenen," zegt ze tegen de BBC.

Nadat de resultaten van een gehoortest normaal waren, ging Sophie naar een audioloog voor verdere tests. Uiteindelijk werd de diagnose auditory processing disorder (APD) gesteld, een neurologische aandoening waarbij de hersenen moeite hebben om geluiden en gesproken woorden te begrijpen.

Haar audioloog en anderen in Engeland roepen nu op tot meer onderzoek naar de vraag of de aandoening verband houdt met overmatig gebruik van hoofdtelefoons met ruisonderdrukking.

De oorzaak van Sophies diagnose APD is onbekend, maar haar audioloog denkt dat het overmatig gebruik van noise cancelling koptelefoons, die Sophie tot wel vijf uur per dag draagt, een rol kan spelen.

Andere audiologen zijn het hiermee eens en zeggen dat er meer onderzoek nodig is naar de mogelijke effecten van langdurig gebruik.

Vijf audiologische afdelingen van de NHS hebben de BBC verteld dat er een toename is van het aantal jonge mensen die doorverwezen worden door huisartsen met gehoorproblemen. Vervolgens blijkt dat hun gehoor normaal is als het getest wordt en dat het hun vermogen om geluid te verwerken is dat problemen oplevert. Het gaat steeds om jongeren die voortdurend oortjes dragen.