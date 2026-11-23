WASHINGTON (ANP/RTR) - Alice Huang, de Chinese vrouw met wie de onlangs opgestapte Nvidia-topman Jensen Huang een affaire had, heeft meer dan een jaar contact gehad met de belangrijkste Chinese inlichtingendienst. Dat meldt The New York Times. De onthulling van de affaire met de vermeende Chinese spion leidde eerder tot het vertrek van Jensen Huang bij de belangrijkste verkoper van AI-chips ter wereld.

Amerikaanse functionarissen hebben de afgelopen tijd twijfel geuit over of Alice Huang daadwerkelijk een spion is. De Amerikaanse minister van Justitie Todd Blanche zei deze maand dat zijn ministerie nog niet tot een conclusie was gekomen over de vraag of ze een Chinese spion was.

Maar volgens de Amerikaanse krant had Alice Huang van het voorjaar van 2025 tot en met afgelopen najaar contact met een medewerker van het Chinese ministerie van Staatsveiligheid.

Terugkeer Huang

Alice Huang was bestuurder van Megaspeed International uit Singapore, een grote klant van Nvidia. De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken het datacentrumbedrijf al sinds 2024 om het vermoeden dat Megaspeed geavanceerde AI-chips van Nvidia naar China heeft gesmokkeld.

De afgetreden topman verschijnt begin december voor verschillende commissies in het Amerikaanse Congres voor een verhoor. Daar zal hem gevraagd worden hoe "gevaarlijke Chinese actoren" geavanceerde Amerikaanse chips in handen hebben kunnen krijgen. Extra aandacht is er voor de "rol van een mogelijke Chinese spion in dit schandaal", zeiden de commissievoorzitters eerder in een verklaring.

Huang liet na zijn vertrek weten dat hij openstond voor een terugkeer. Maar de raad van bestuur van Nvidia heeft laten weten dat niet van plan te zijn. De Amerikaanse president Donald Trump heeft het chipconcern vrijdag opgeroepen om Huang een "tweede kans" te geven.