DEN HAAG (ANP) - Leerlingen op het vmbo-basis en -kader zijn de afgelopen jaren beter gaan rekenen. Tegelijkertijd halen steeds minder leerlingen op havo en vwo de hogere niveaus voor rekenen en wiskunde. Dat blijkt uit onderzoek van de Inspectie van het Onderwijs onder leerlingen aan het einde van het tweede leerjaar.

Van de vmbo-basis- en kaderleerlingen haalde in schooljaar 2024-2025 40 procent het basisniveau (1F) of hoger. Bij de vorige meting, in schooljaar 2021-2022, was dat 28 procent. Op de gemengde en theoretische leerweg haalt 81 procent dit niveau. Bij havo en vwo is dat 96 procent, maar steeds minder leerlingen halen daar de hogere niveaus.

In het voortgezet speciaal onderwijs haalt 75 procent van de leerlingen het basisniveau. Een deel van de leerlingen in het voortgezet onderwijs en speciaal onderwijs haalt dat niveau nog niet.

Volgens het onderzoek besteden scholen veel aandacht aan het wegwerken van achterstanden, maar is er minder ruimte voor extra uitdaging.