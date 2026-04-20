Alleen in Zwitserland is het openbaar vervoer duurder dan hier

Het openbaar vervoer in Nederland is duur. Hoe graag we ook duurzamer willen reizen, het is voor veel mensen niet te betalen. Daar komt nog bij dat de treinen vaak vol en vies zijn. Europees gezien scoren we dan ook slecht. Behalve in Zwitserland zijn de opbrengsten per gebruiker nergens zo hoog.

Volgens cijfers van Statista lag de gemiddelde maandelijkse opbrengst per gebruiker in Zwitserland in 2025 rond de 535 dollar. Daarna komt Nederland met 501 dollar. Ook Scandinavische landen zoals Denemarken (491 dollar) en Noorwegen (443 dollar) laten hoge bedragen zien. Die cijfers zeggen echter meer over de inkomsten van vervoerders dan over wat reizigers daadwerkelijk betalen en moeten daarom voorzichtig worden geïnterpreteerd.

Aan de andere kant van het spectrum bevinden zich landen als Burundi, Malawi en Madagaskar, waar de maandelijkse opbrengst per gebruiker onder de 3 dollar ligt. In dichtbevolkte landen als Bangladesh en India ligt dat bedrag iets hoger, tussen de 6 en 8 dollar.

Ondanks deze grote verschillen groeit de sector wereldwijd. In 2025 genereerde het openbaar vervoer naar schatting 294 miljard dollar aan inkomsten, een stijging van circa 40 procent ten opzichte van de dip tijdens de coronapandemie in 2021. Die groei onderstreept het belang van investeringen in betrouwbare, toegankelijke en betaalbare systemen, willen landen de overstap maken naar duurzamere mobiliteit.