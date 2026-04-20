Keniaan Korir wint marathon Boston in parcoursrecord, Nageeye 21e

BOSTON (ANP) - De Keniaan John Korir heeft voor het tweede jaar op rij de marathon van Boston gewonnen, een van de zeven majors. De 29-jarige atleet won de 130e editie van de 42,195 kilometer lange wedstrijd in een parcoursrecord van 2.01.52. Korir verpulverde het vijftien jaar oude parcoursrecord van de Keniaan Geoffrey Mutai met meer dan een minuut (2.03.02 in 2011).

De Tanzaniaanse regerend wereldkampioen Alphonce Simba eindigde op een kleine minuut achterstand als tweede in 2.02.47. Hij kwam drie seconden eerder over de finish op Boylston Street dan de Keniaan Benson Kipruto (2.02.50).

Abdi Nageeye was de hele wedstrijd niet voorin te vinden. De tweevoudig winnaar van de marathon van Rotterdam en houder van het Nederlands record (2.04.20) passeerde de finish als 21e in 2.08.13. Dat was zijn slechtste resultaat in de Amerikaanse stad. Hij liep twee keer eerder de major in Boston; in 2016 eindigde hij als achtste en twee jaar later werd hij zevende.