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Steenbergen verbetert eigen Europees record 100 meter wisselslag

Sport
door anp
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TASJKENT (ANP) - Zwemster Marrit Steenbergen heeft bij de wereldbekerwedstrijd in het Oezbeekse Tasjkent de 100 meter wisselslag gewonnen in een nieuw Europees record. De 26-jarige Nederlandse tikte aan na 56,18 seconden en scherpte daarmee haar eigen Europese toptijd uit 2025 aan (56,26). Ze noteerde die tijd vorig jaar bij de EK kortebaanzwemmen in het Poolse Lublin.
In Tasjkent bleef ze de Belgische Roos Vanotterdijk (56,68) en de Chinese Yu Yiting (57,57) voor. Met haar 56,18 noteerde ze de tweede tijd ooit op de 100 meter wisselslag. Alleen de Amerikaanse Gretchen Walsh was met haar wereldrecord van 55,11 sneller.
"Ik had niet verwacht hier een persoonlijk record te zwemmen, dus ik ben erg blij met dit resultaat en ook met het Europese record", aldus Steenbergen via wereldzwembond World Aquatics.
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