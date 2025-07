Alliander investeert een vijfde meer in energienet

ARNHEM (ANP) - Alliander, het bedrijf achter netbeheerder Liander, heeft in de eerste helft van dit jaar 968 miljoen euro geïnvesteerd in het energienet. Dat is ruim een vijfde meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Volgens het netwerkbedrijf is echter meer nodig om energie in de toekomst betaalbaar en toegankelijk te houden. De vraag naar nieuwe netaansluitingen is namelijk groter dan kan worden bijgebouwd.

De wachtlijst voor bedrijven die een aansluiting op het stroomnet willen, telt nog altijd bijna 9600 aanvragen. Ook huishoudens ervaren volgens Alliander steeds vaker de gevolgen van het volle elektriciteitsnet, bijvoorbeeld doordat woningbouwprojecten niet zomaar een aansluiting kunnen krijgen.

De investeringen stegen onder meer door de toegenomen hoeveelheid werk voor de aanpassing van het energienet. De uitbreiding ging het afgelopen halfjaar wel sneller, bijvoorbeeld door het werk uit te besteden aan aannemers. Alliander stelt dat gemeenten nodig zijn om dat tempo vast te houden. Zij moeten onder meer beslissen over locaties van elektriciteitsstations en transformatorhuisjes.

"In de uitvoering van ons werk lopen we wel steeds meer tegen de grenzen aan", zegt topman Maarten Otto van Alliander in een toelichting. Dat komt niet alleen door het volle stroomnet, maar ook door een tekort aan technici en personeel. "Daarom zoeken we slimme en alternatieve oplossingen zodat we iedereen kunnen helpen. Onder andere door samen met onze klanten te verkennen op welke manieren zij flexibeler om kunnen gaan met elektriciteit."