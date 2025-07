Philips fors hoger op Damrak na verhoging margeverwachting

AMSTERDAM (ANP) - Philips behoorde dinsdag tot de grote winnaars op de Amsterdamse beurs. Het zorgtechnologieconcern verwacht dat de impact van de Amerikaanse importheffingen op de jaarresultaten kleiner is dan eerder voorspeld. Het bedrijf werd daardoor iets positiever over de winstgevendheid dit jaar. Ook in het tweede kwartaal viel de winstmarge hoger uit dan voorzien. Het aandeel werd 11 procent meer waard.

Bij de presentatie van de eerstekwartaalcijfers werd Philips nog somberder over de winstgevendheid, mede door de impact van de heffingen. Nu denkt het bedrijf dat de heffingen tot een negatieve impact van 150 miljoen tot 200 miljoen euro zullen leiden. Dat was eerder 250 miljoen tot 300 miljoen euro.

De algehele stemming op het Damrak bleef voorzichtig na de handelsdeal tussen de VS en de EU. Met de overeenkomst is een handelsoorlog afgewend, maar de VS hanteren nog altijd een hoog invoertarief van 15 procent op de meeste Europese goederen. De AEX-index noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 910,63 punten.