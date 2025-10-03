Alliantie van banken tegen klimaatverandering heft zichzelf op

GENÈVE (ANP/BLOOMBERG/RTR) - 's Werelds grootste verbond van banken tegen klimaatverandering heft zichzelf op. De Net-Zero Banking Alliance (NZBA) werd vier jaar geleden opgericht met de belofte dat deelnemende banken hun activiteiten in lijn zouden brengen met klimaatdoelen. Maar na de verkiezingsoverwinning van Donald Trump in de Verenigde Staten verlieten grote Amerikaanse banken de alliantie.

Een woordvoerder zegt dat de NZBA per direct ophoudt met haar activiteiten. De richtlijn van de organisatie voor banken bij het opstellen van klimaatdoelen blijft wel beschikbaar. In augustus maakte de NZBA al bekend de activiteiten op te schorten om leden te vragen hoe ze de toekomst van het initiatief voor zich zien.

Leden van de NZBA beloofden hun financiering en beleggingen in lijn te brengen met het doel om in 2050 per saldo geen CO2 uit te stoten. Maar Trump en zijn Republikeinse partij dreigden in de VS met strafmaatregelen tegen banken die dergelijk klimaatbeleid hebben en bijvoorbeeld minder lenen aan de olie-industrie.

Te weinig doen

Ook banken uit Canada, Japan, Australië, het Verenigd Koninkrijk en Zwitserland verlieten de alliantie. Veel banken geven wel aan doelstellingen aan te houden voor de vermindering van de uitstoot die verband houdt met hun beleggingen.

De kritiek op het klimaatverbond kwam niet alleen uit de hoek van Trump, die klimaatverandering onlangs nog als "zwendel" omschreef. Ook de klimaatbeweging is kritisch omdat de banken van de klimaatalliantie te weinig zouden doen om de financiering van de fossiele industrie af te bouwen.

De Nederlandse Triodos Bank, die zich erg laat voorstaan op duurzaamheid, trok zich al eerder terug uit de alliantie. De bank vond vrijwillige afspraken over klimaat tekortschieten.