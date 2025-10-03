Producent ingeblikte vis Princes wil naar aandelenbeurs Londen

LONDEN (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Britse producent van ingeblikte tonijn, ansjovis, zalm en makreel Princes Group wil naar de aandelenbeurs in Londen. Met de beursgang moet geld worden opgehaald voor verdere groei van de onderneming die onder meer ook ingeblikt vlees en fruit, kant-en-klaarmaaltijden in blik en vruchtensappen produceert.

Het in Liverpool gevestigde Princes maakt deel uit van het Italiaanse levensmiddelenbedrijf NewPrinces. Naar verluidt wordt bij die beursgang gemikt op een waardering van 1,5 miljard pond, omgerekend 1,7 miljard euro. Het Verenigd Koninkrijk is de grootste markt voor Princes, dat ook andere levensmiddelenmerken heeft.

Princes produceert jaarlijks bijna een miljard blikjes levensmiddelen. De omzet van het bedrijf bedroeg afgelopen jaar 2,1 miljard pond. De fabrieken staan in het Verenigd Koninkrijk, het Europese vasteland en Mauritius. Er werken ongeveer 7800 mensen bij Princes.

400 miljoen pond ophalen

Volgens bronnen wil Princes met de aandelenverkoop ongeveer 400 miljoen pond ophalen. Dat geld moet gebruikt worden voor overnames. Het Italiaanse NewPrinces nam de Britse levensmiddelenproducent vorig jaar over voor 700 miljoen pond. Het moederbedrijf blijft na de beursgang grootaandeelhouder. De beursgang wordt onder meer begeleid door Rabobank.

NewPrinces nam afgelopen zomer nog de Italiaanse activiteiten van het Franse supermarktconcern Carrefour over.