Allianz Direct verwacht fors meer schadeclaims bij jaarwisseling

ROTTERDAM (ANP) - Verzekeraar Allianz Direct verwacht een forse stijging van het aantal schadeclaims rond de jaarwisseling door het naderende vuurwerkverbod. Volgens het bedrijf zorgt dat er waarschijnlijk voor dat veel mensen deze jaarwisseling nog extra vuurwerk zullen afsteken.

Tijdens de eerste drie dagen van januari 2025 zag Allianz Direct al een stijging van 29 procent in het aantal schadeclaims. "We verwachten zelfs dat het aantal schademeldingen tussen 1 en 3 januari dit jaar kan oplopen tot wel 50 procent meer dan gemiddeld", verklaart Ron Adams, hoofd marketing en sales bij de verzekeraar.

Deze jaarwisseling is waarschijnlijk de laatste keer dat Nederlanders consumentenvuurwerk mogen afsteken. In juli stemde de Eerste Kamer in met een landelijk verbod op het bezitten, verkopen en afsteken van vuurwerk. Alleen vuurwerk in de lichtste categorie mag dan nog worden afgestoken. Dat zijn bijvoorbeeld sterretjes en knalerwten. De wet moet nog wel worden uitgewerkt.