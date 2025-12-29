Monumentaal aquarium Artis in juni weer open na grote renovatie

Het monumentale aquarium van dierentuin Artis gaat na een grootscheepse en jarenlange renovatie weer open op 13 juni 2026. De zoo in Amsterdam is tot die tijd nog druk bezig met het inrichten van alle aquaria en het opbouwen van interactieve installaties.

"In het pop-upaquarium, dat zich achter de schermen bevindt, worden de eerste aquatische dieren die terugkeren naar Artis zorgvuldig opgevangen", laat de oudste dierentuin van het land weten. In de bassins waar ze hun verdere leven in zullen rondzwemmen, gaat een miljoen liter water, zowel zoet als zout.

Het gebouw van het Artis-Aquarium stamt uit 1882 en is een rijksmonument. Aan de restauratie is de afgelopen vijf jaar gewerkt. De Rijksoverheid droeg na een aanvankelijke afwijzing 10 miljoen euro bij.

In het vernieuwde aquarium belooft Artis "een eigentijds verhaal over het belang van water voor al het leven op aarde" te brengen. De precieze invulling wil de dierentuin pas later prijsgeven.