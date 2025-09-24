Allianz: vaker cyberaanvallen op kleinere bedrijven

MÜNCHEN (ANP/DPA) - Cybercriminelen slaan vaker toe bij kleinere bedrijven omdat grote bedrijven steeds beter beveiligd worden tegen cyberaanvallen, waardoor ze een moeilijker doelwit worden. Dat meldt de Duitse verzekeraar Allianz. Ook breiden cybercriminelen hun activiteiten steeds verder uit buiten de Verenigde Staten en Europa naar bedrijven in Latijns-Amerika en Azië, aldus Allianz.

De verzekeraar zegt wel dat er steeds meer criminele cybergroepen bijkomen. Daardoor zijn er ook meer aanvallen en neemt de schade in het bedrijfsleven door cyberaanvallen toe. Maar die zijn dus vaker gericht op kleinere ondernemingen met minder bescherming. Ideale doelwitten zijn volgens Allianz bedrijven die een hoge omzet hebben en veel persoonlijke gegevens bijhouden met zwakke digitale beveiliging. Maar dat soort bedrijven worden steeds zeldzamer.

Industriële bedrijven worden volgens Allianz het vaakst getroffen door cyberaanvallen. Het gaat dan om ongeveer een derde van de totale schade door cybercriminaliteit.