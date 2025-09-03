Alphabet eindigt flink hoger op Wall Street na Chrome-uitspraak

NEW YORK (ANP) - Alphabet is woensdag flink hoger geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten het besluit van een Amerikaanse rechter dat het moederbedrijf van Google zijn populaire Chrome-browser niet hoeft te verkopen. Het ministerie van Justitie had een verkoop geëist om het monopolie van Google op de markt voor online zoeken te breken.

Alphabet stond aan het einde van de handelsdag op Wall Street 9,1 procent hoger. Ook voor Apple was de uitspraak een grote overwinning. Dat techconcern ontvangt namelijk ongeveer 20 miljard dollar per jaar om Google als standaardzoekmachine op iPhones in te stellen. Apple eindigde met een plus van 3,8 procent.

De Dow-Jonesindex noteerde aan het einde van de handelsdag 0,1 procent lager op 45.271,23 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 6448,26 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1 procent tot 21.497,73 punten.

Meta Platforms steeg 0,3 procent na de lancering van een Instagram-app voor de iPad. De app zet Reels centraal, korte video's die via het socialmediaplatform te zien zijn. Daarmee lijkt Meta, het moederbedrijf van Instagram, de concurrentiestrijd met TikTok aan te scherpen. Reels komen in de nieuwe app nu beter tot hun recht op een groter scherm.

ConocoPhillips daalde 4,3 procent. Volgens persbureau Reuters wil het olie- en gasconcern tot een kwart van de banen schrappen. Daarnaast daalden de olieprijzen tot 2,5 procent. Branchegenoten ExxonMobil en Chevron leverden respectievelijk 2,4 procent en 2,3 procent aan beurswaarde in.

Macy's maakte een koerssprong van 20,7 procent. Het bedrijf achter onder meer warenhuisketens Macy's en Bloomingdale's heeft de winstverwachting voor het hele jaar verhoogd bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers.

Verder hadden beleggers aandacht voor het zogeheten Beige Book, dat inzicht geeft in de staat van de Amerikaanse economie. Uit dit rapport kwam naar voren dat de economische activiteit de afgelopen weken "weinig tot geen verandering" vertoonde in het grootste deel van het land.