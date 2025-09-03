ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Alphabet eindigt flink hoger op Wall Street na Chrome-uitspraak

Economie
door anp
woensdag, 03 september 2025 om 22:19
anp030925199 1
NEW YORK (ANP) - Alphabet is woensdag flink hoger geëindigd op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers verwerkten het besluit van een Amerikaanse rechter dat het moederbedrijf van Google zijn populaire Chrome-browser niet hoeft te verkopen. Het ministerie van Justitie had een verkoop geëist om het monopolie van Google op de markt voor online zoeken te breken.
Alphabet stond aan het einde van de handelsdag op Wall Street 9,1 procent hoger. Ook voor Apple was de uitspraak een grote overwinning. Dat techconcern ontvangt namelijk ongeveer 20 miljard dollar per jaar om Google als standaardzoekmachine op iPhones in te stellen. Apple eindigde met een plus van 3,8 procent.
De Dow-Jonesindex noteerde aan het einde van de handelsdag 0,1 procent lager op 45.271,23 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 6448,26 punten en techgraadmeter Nasdaq steeg 1 procent tot 21.497,73 punten.
Meta Platforms steeg 0,3 procent na de lancering van een Instagram-app voor de iPad. De app zet Reels centraal, korte video's die via het socialmediaplatform te zien zijn. Daarmee lijkt Meta, het moederbedrijf van Instagram, de concurrentiestrijd met TikTok aan te scherpen. Reels komen in de nieuwe app nu beter tot hun recht op een groter scherm.
ConocoPhillips daalde 4,3 procent. Volgens persbureau Reuters wil het olie- en gasconcern tot een kwart van de banen schrappen. Daarnaast daalden de olieprijzen tot 2,5 procent. Branchegenoten ExxonMobil en Chevron leverden respectievelijk 2,4 procent en 2,3 procent aan beurswaarde in.
Macy's maakte een koerssprong van 20,7 procent. Het bedrijf achter onder meer warenhuisketens Macy's en Bloomingdale's heeft de winstverwachting voor het hele jaar verhoogd bij de bekendmaking van de kwartaalcijfers.
Verder hadden beleggers aandacht voor het zogeheten Beige Book, dat inzicht geeft in de staat van de Amerikaanse economie. Uit dit rapport kwam naar voren dat de economische activiteit de afgelopen weken "weinig tot geen verandering" vertoonde in het grootste deel van het land.
Vorig artikel

Dodental van ontspoorde kabeltram in Lissabon loopt op

Volgend artikel

Forse boetes voor Google en Shein in Frankrijk om internetcookies

POPULAIR NIEUWS

ANP-322673798

Zo maak je de kans zo groot mogelijk dat je sollicitatie slaagt: de 7-38-55-regel

shutterstock_2454169241

Cryptoplatform Bitvavo blijkt snoepwinkel voor oplichters: +151% fraude

139344017_10159064429539732_7594119713357871571_n-png

Hoe je op taalfouten reageert, zegt iets over je persoonlijkheid

generated-image (8)

De SGP wil porno verbieden. Een prima idee: porno is slecht

w2100_h1313_x1500_y1000_DPA_tmnbd_dpa_5FA92800D6F49909-60f54c6d22d6790a

3 veelvoorkomende mythes over smartphones die je waarschijnlijk gelooft

anp030925119 1

Kamerleden klaar met verwijten Van der Plas in stikstofdebat