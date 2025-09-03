Forse boetes voor Google en Shein in Frankrijk om internetcookies

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse datatoezichthouder CNIL heeft flinke boetes opgelegd aan Google en fastfashionwebwinkel Shein. Beide bedrijven hebben wetgeving rond internetcookies niet nageleefd, stelt de waakhond. Google ontving daarvoor een boete van 325 miljoen euro, Shein werd voor 150 miljoen euro beboet.

Websites kunnen met cookies het surfgedrag van bezoekers volgen en bijvoorbeeld gerichter reclames aan mensen laten zien. Gebruikers moeten daarvoor wel toestemming geven, wat Google en Shein volgens CNIL hebben nagelaten. Beide bedrijven kunnen nog wel in beroep gaan tegen de boetes.