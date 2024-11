Alphabet verliest op beurs door zorgen over opsplitsen Google

NEW YORK (ANP) - Aandelen van techbedrijf Alphabet zijn donderdag bijna 5 procent lager geëindigd op de beurs in New York. Openbaar aanklagers in de Verenigde Staten deden voorstellen om de machtspositie van dochterbedrijf Google in te tomen en beleggers lijken te schrikken van de reikwijdte daarvan.

Beleggers hadden daarnaast veel oog voor de kwartaalcijfers van chipbedrijf Nvidia, omdat die ook veel zeggen over de groeimogelijkheden voor toepassingen van kunstmatige intelligentie. Aanvankelijk leken de financiële markten licht teleurgesteld in de vooruitzichten van de ontwikkelaar van halfgeleiders. Maar in de loop van de handelssessie verdween die zorg wat naar de achtergrond.

De S&P 500 sloot 0,5 procent hoger op 5948,71 punten. De Dow-Jonesindex won 1,1 procent tot 43.870,35 punten. Techgraadmeter Nasdaq won een fractie tot 18.972,42 punten. Aandelen van Nvidia zelf eindigden 0,5 procent hoger.