Speciaal justitiepotje voor NSC-plannen verbijstert oppositie

DEN HAAG (ANP) - Oppositiepartijen zijn verbaasd dat NSC een speciaal budget heeft bedongen voor eigen plannen om kwetsbaren te helpen. Bepaalt alleen NSC exclusief waarvoor dat wordt gebruikt? Of kan ook de oppositie voorstellen indienen om dat geld te besteden, vraagt zij zich af.

NSC-Kamerlid Sandra Palmen liet zich donderdag tijdens het grote debat over de justitiebegroting ontvallen dat daarin "een envelop" zit "die aan NSC is toegekend". De regeringspartij kan volgens haar dat geld aanspreken met plannen om heel kwetsbare mensen te helpen. Dat heeft NSC in augustus "bevochten" in de onderhandelingen met coalitiegenoten PVV, VVD en BBB over de rijksbegroting, zei Palmen.

Daar wist de oppositie niets van, klaagde Kamerlid na Kamerlid. "Hoe is dit goed bestuur en transparantie?", vroeg CDA'er Derk Boswijk zich af. Dat had D66 indertijd ook wel gewild, spotte Joost Sneller van die gewezen regeringspartij. "Mijn ogen klapperen", deelde Esmah Lahlah van GroenLinks-PvdA mee. "Ik schrik er ook van", zei DENK-collega Ismail El Abassi.

Zulke NSC-potjes zijn ook op andere begrotingen te vinden, bekende een geschrokken Palmen. Maar ze wilde er niet verder op ingaan, want "ik durf niet te zeggen wat ik allemaal kan vertellen over de afspraken die toen zijn gemaakt". De coalitieonderhandelingen in augustus verliepen heel moeizaam en ontspoorden bijna.