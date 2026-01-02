ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Zelensky wijst Mychajlo Fedorov aan als nieuwe defensieminister

Samenleving
door anp
vrijdag, 02 januari 2026 om 21:25
anp020126146 1
KYIV (ANP/RTR) - Volodymyr Zelensky draagt de Oekraïense vicepremier Mychajlo Fedorov voor als nieuwe minister van Defensie. Dat meldt de Oekraïense president in een videoboodschap. Fedorov vervangt daarmee Denys Sjmyhal, die sinds juli vorig jaar dat ambt vervulde. Volgens Zelensky heeft Sjmyhal goed werk geleverd in zijn ministersrol en is hem een andere overheidspost aangeboden.
Sjmyhal was een van de langstzittende premiers in Oekraïne, totdat hij in juli 2025 werd aangewezen als minister van Defensie. Onduidelijk is op dit moment waarom Zelensky ervoor kiest Sjmyhal van die post te halen. Zijn opvolger Fedorov, die deze maand 35 wordt, was in het verleden belast met de portefeuille digitale transformatie en speelt sinds het uitbreken van de oorlog een belangrijke rol in de ontwikkeling van militaire technologie.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp 514256263

Deze ietwat smerige tip verbetert je sportprestaties en maakt je slimmer

Scherm­afbeelding 2026-01-02 om 06.42.11

Dankzij Yesilgoz zal er supersnel een kabinet zijn

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp020126065 1

Twee tieners doodgeschoten in Amsterdam

fire-walking_650x400_81460618240

Jong en levensgevaarlijk verbrand in Zwitserland: wat rest er na de IC?

ANP-546129419

Oud en nieuw als oorlogsnacht: wat zegt dit nog over Nederland?

Loading