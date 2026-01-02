Zelensky wijst Mychajlo Fedorov aan als nieuwe defensieminister

KYIV (ANP/RTR) - Volodymyr Zelensky draagt de Oekraïense vicepremier Mychajlo Fedorov voor als nieuwe minister van Defensie. Dat meldt de Oekraïense president in een videoboodschap. Fedorov vervangt daarmee Denys Sjmyhal, die sinds juli vorig jaar dat ambt vervulde. Volgens Zelensky heeft Sjmyhal goed werk geleverd in zijn ministersrol en is hem een andere overheidspost aangeboden.

Sjmyhal was een van de langstzittende premiers in Oekraïne, totdat hij in juli 2025 werd aangewezen als minister van Defensie. Onduidelijk is op dit moment waarom Zelensky ervoor kiest Sjmyhal van die post te halen. Zijn opvolger Fedorov, die deze maand 35 wordt, was in het verleden belast met de portefeuille digitale transformatie en speelt sinds het uitbreken van de oorlog een belangrijke rol in de ontwikkeling van militaire technologie.