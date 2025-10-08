ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Amazon gaat 1 miljard euro investeren in België

Economie
door anp
woensdag, 08 oktober 2025 om 8:13
anp081025071 1
SAN FRANCISCO (ANP/BELGA) - Amazon is van plan om tot 2027 1 miljard euro te investeren in België, meldt de Amerikaanse webwinkel. Met de investeringen wil het bedrijf "de klantenervaring verbeteren", verklaart Eva Faict, topvrouw van Amazon België en Nederland. Zo wil het bedrijf starten met leveringen op dezelfde dag van bestelling. Wanneer precies is nog niet bekend, maar mogelijk al binnen enkele maanden.
Een deel van het geld gaat in ieder geval naar infrastructuur, aldus Faict. In Antwerpen heeft Amazon al een eigen logistiek centrum. Daarnaast werft men extra personeel voor de mechatronica-afdeling in Hamme, maar hoeveel precies wil Faict nog niet kwijt. Op dit moment werken er ongeveer vierhonderd mensen voor Amazon in België.
Een Belgische handelsmissie is tot en met zondag in Californië. Belgische bedrijven hopen er tot nieuwe samenwerkingen te komen met Amerikaanse partners.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-532115128

Het DASH-dieet is een blijvertje. En terecht

anp 202141365

Hoe ben jij na een drankje te veel? Vier dronken types verklaard

119079018_m

Deze dagelijkse gewoonte halveert mogelijk je sterfterisico

ANP-537838472

Frans Timmermans en Wilfred Genee sluiten weddenschap af: “Voor een goede fles wijn”

138044939_m

Wetenschappers ontdekken eindelijk wat er achter de ‘brain fog’ van long covid schuilgaat

ANP-538391007

Prachtige beelden: de droogste woestijn ter wereld staat in bloei

shutterstock_2491039079

Alles wat je denkt te weten over buikspieren is onjuist

Loading