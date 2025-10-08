Amazon gaat 1 miljard euro investeren in België

SAN FRANCISCO (ANP/BELGA) - Amazon is van plan om tot 2027 1 miljard euro te investeren in België, meldt de Amerikaanse webwinkel. Met de investeringen wil het bedrijf "de klantenervaring verbeteren", verklaart Eva Faict, topvrouw van Amazon België en Nederland. Zo wil het bedrijf starten met leveringen op dezelfde dag van bestelling. Wanneer precies is nog niet bekend, maar mogelijk al binnen enkele maanden.

Een deel van het geld gaat in ieder geval naar infrastructuur, aldus Faict. In Antwerpen heeft Amazon al een eigen logistiek centrum. Daarnaast werft men extra personeel voor de mechatronica-afdeling in Hamme, maar hoeveel precies wil Faict nog niet kwijt. Op dit moment werken er ongeveer vierhonderd mensen voor Amazon in België.

Een Belgische handelsmissie is tot en met zondag in Californië. Belgische bedrijven hopen er tot nieuwe samenwerkingen te komen met Amerikaanse partners.