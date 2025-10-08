Palestijnen melden 118 doden Gaza ondanks oproep Trump aan Israël

Israëlische troepen hebben sinds zaterdag 230 luchtaanvallen op de Gazastrook uitgevoerd, waarbij minstens 118 mensen om het leven zijn gekomen. Dat melden Palestijnse autoriteiten in de kuststrook. Onder de doden waren vrouwen en kinderen. De meeste slachtoffers zouden in Gaza-Stad zijn gevallen.

"De Israëlische bezetting zet haar brute agressie tegen onze Palestijnse bevolking in de Gazastrook voort en negeert de oproepen tot een staakt-het-vuren die door de Amerikaanse president Donald Trump zijn aangekondigd en de positieve reactie op zijn voorstel", aldus de autoriteiten in een verklaring op Telegram.

Trump drong er zaterdagochtend bij Israël op aan om "onmiddellijk te stoppen met het bombarderen van Gaza" en zei dat Hamas "klaar is voor een duurzame vrede" nadat de Palestijnse groep positief had gereageerd op zijn voorstel de vijandelijkheden te staken.