Amazon gaat 30.000 kantoorbanen schrappen, meldt Reuters

Economie
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 21:23
SAN FRANCISCO (ANP/RTR) - Amazon is van plan 30.000 kantoorbanen te schrappen vanaf dinsdag. De reductie kan verschillende afdelingen raken, waaronder personeelszaken en apparaten en diensten. Dit meldt persbureau Reuters op basis van ingewijden.
Volgens de bronnen wil Amazon hiermee de uitgaven verminderen. Tijdens de coronapandemie heeft het bedrijf veel nieuwe werknemers aangenomen. Ongeveer 350.000 werknemers bij Amazon hebben een kantoorfunctie. Daarmee zou de maatregel bijna 10 procent van de kantoormedewerkers raken. In totaal werken ongeveer 1,6 miljoen mensen bij Amazon.
Het is niet duidelijk waar de banen precies verdwijnen. In Nederland heeft Amazon kantoren in Amsterdam en Den Haag. Een woordvoerder van Amazon wilde niet reageren tegenover Reuters.
De ontslagronde van deze week zou de grootste sinds eind 2022 zijn. Toen schrapte Amazon ongeveer 27.000 banen. Het webwinkelconcern heeft de afgelopen jaren wel kleinere aantallen banen geschrapt op verschillende afdelingen.
