Weer records op Wall Street door hoop op handelsdeal VS en China

NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn maandag weer hoger geëindigd. Beleggers waren optimistisch in de hoop dat de Verenigde Staten en China binnenkort een handelsakkoord sluiten. De drie hoofdgraadmeters sloten op nieuwe recordstanden.

De twee landen voerden dit weekend handelsgesprekken in Maleisië. De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent zei na afloop dat de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping donderdag een handelsakkoord zullen aankondigen. Trump zei maandag tegen verslaggevers dat hij "echt een goed gevoel" heeft over een deal met China.

De Dow-Jonesindex klom 0,7 procent naar 47.544,59 punten. Vrijdag eindigde de Dow voor het eerst boven de 47.000 punten. De brede S&P 500-index sloot 1,2 procent hoger op 6875,17 punten. Het is voor het eerst dat deze graadmeter boven de 6800 punten eindigt. Techgraadmeter Nasdaq steeg 1,9 procent naar 23.637,46 punten.