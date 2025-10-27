ECONOMIE
5000 fazanten afgemaakt na vaststelling vogelgriep in Achterhoek

Samenleving
door anp
maandag, 27 oktober 2025 om 22:01
anp271025186 1
TOLDIJK (ANP) - Bij een bedrijf met fazanten in Toldijk in de Achterhoek is de vogelgriep vastgesteld. De 5000 dieren van het bedrijf worden afgemaakt om te voorkomen dat het virus zich verspreidt.
Onlangs is de vogelgriep ook vastgesteld op een locatie van een hobbyhouder met watervogels en pluimvee in het nabijgelegen Hummelo. Daar zijn 150 dieren afgemaakt. In het gebied is een vervoersverbod ingesteld.
Halverwege deze maand stelde het ministerie van Landbouw al een landelijke ophok- en afschermplicht in voor pluimvee, nadat deskundigen hadden geconstateerd dat het risico op vogelgriep is toegenomen.
