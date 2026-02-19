Amazon haalt Walmart in als bedrijf met grootste omzet ter wereld

SEATTLE (ANP/BLOOMBERG) - Amazon heeft supermarktketen Walmart ingehaald als het grootste bedrijf ter wereld als het gaat om omzet. Het Amerikaanse techconcern is sinds de oprichting in 1994 uitgegroeid tot de grootste onlineretailer wereldwijd en is dominant op het gebied van cloudcomputing, waarin Walmart niet concurreert.

Walmart is de grootste fysieke winkelketen ter wereld en was meer dan tien jaar het bedrijf met de grootste omzet. De keten maakte donderdag bekend de afgelopen twaalf maanden een omzet van 713,2 miljard dollar te hebben geboekt. Amazon, dat onlangs al met resultaten kwam, behaalde in 2025 een omzet van 717 miljard dollar. Dat is ongeveer 609,3 miljard euro.

De omzet van het door Jeff Bezos opgerichte Amazon groeide het afgelopen decennium bijna tien keer zo hard als die van Walmart. Het techconcern profiteerde van de verschuiving naar online winkelen en de groei van cloudtak Amazon Web Services (AWS) dankzij de sterke vraag naar rekenkracht voor AI-toepassingen.