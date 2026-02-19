Kabinet bevestigt detentie IS'ers 'met Nederlandse link' in Irak

DEN HAAG (ANP) - In Irak worden IS-strijders "met een Nederlandse link" vastgehouden die eerder waren gedetineerd in kampen in het noordoosten van Syrië, bevestigt het demissionaire kabinet aan de Tweede Kamer. Zij waren onder de 5704 mannelijke strijders van de terreurgroep die de afgelopen weken door de Verenigde Staten zijn overgebracht.

Ministers Foort van Oosten (Justitie en Veiligheid, VVD) en David van Weel (Buitenlandse Zaken, VVD) kunnen niet zeggen om hoeveel mensen met een 'Nederlandse link' het gaat. "Op dit moment wordt alle informatie verzameld en vindt nader onderzoek plaats om hun identiteit vast te stellen, onder meer om te bepalen of deze personen (nog) de Nederlandse nationaliteit hebben."

Volgens de Iraakse autoriteiten zijn onder de gedetineerde strijders 61 nationaliteiten. Het persbureau Shafaq meldde dat ruim 4200 gedetineerden een Arabische nationaliteit hebben. Er zijn er 983 die elders vandaan zouden komen. Nationaliteiten die veel voorkomen zijn onder andere de Duitse, Nederlandse, Belgische en Franse, aldus Shafaq.