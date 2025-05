Amazon mag artikelen The New York Times gebruiken voor trainen AI

NEW YORK (ANP/AFP/BELGA) - Webwinkelconcern Amazon mag voortaan artikelen van The New York Times gebruiken voor het trainen van kunstmatige-intelligentiemodellen. De bekende Amerikaanse krant maakte dit donderdag bekend als haar eerste licentiedeal voor AI.

Hoeveel geld Amazon hiervoor betaalt, is niet bekendgemaakt. Tot nu toe had The New York Times juist geweigerd om zijn content te laten gebruiken voor AI. De krant is momenteel ook verwikkeld in een rechtszaak met OpenAI, het bedrijf achter chatbot ChatGPT, omdat die onderneming zonder toestemming artikelen zou hebben gebruikt.

Verspreid over de wereld hebben al meerdere mediaconcerns deals gesloten met grote AI-spelers. Zo deden The Wall Street Journal-eigenaar News Corp, The Washington Post, Axel Springer, de onderneming achter onder andere Politico, Bild en Die Welt, en Le Monde dat al met OpenAI. Associated Press heeft op zijn beurt een overeenkomst met Google.