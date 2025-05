Djokovic ondanks voetblessure naar derde ronde in Parijs

PARIJS (ANP) - Novak Djokovic is ondanks een voetblessure door naar de derde ronde op Roland Garros. De 38-jarige Serviër won in drie sets van de Fransman Corentin Moutet: 6-3 6-2 7-6. Hij speelt in de volgende ronde tegen Denis Shapovalov of Filip Misolic.

Djokovic raakte in de derde set in de problemen door een blessure aan zijn voet. Hij hield echter met pijn aan zijn voet toch stand. Djokovic. hoopt in Parijs zijn 25e grandslamtoernooi te winnen. Hij won vorige week in Zwitserland zijn 100e toernooi op het hoogste niveau. Djokovic won zijn 1e toernooi ooit tijdens de Dutch Open in Amersfoort.