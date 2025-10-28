Amazon schrapt ongeveer 14.000 kantoorbanen

SEATTLE (ANP) - Amazon gaat ongeveer 14.000 kantoorbanen schrappen, meldt het webwinkelconcern dinsdag. Daarmee wil Amazon de bureaucratie binnen het bedrijf verminderen en lagen wegwerken.

Amazon-topman Andy Jassy voorspelde in juni dat het personeelsbestand van het bedrijf de komende jaren zal krimpen omdat AI steeds meer taken overneemt. Een leidinggevende voor personeelszaken wijst dinsdag ook op kunstmatige intelligentie. "Deze generatie van AI is de meest ingrijpende technologie die we hebben gezien sinds het internet, en het stelt bedrijven in staat om veel sneller dan ooit te innoveren", zegt ze in een bericht op de site van Amazon.

Ze stelt dat het concern getroffen werknemers helpt, bijvoorbeeld door mensen negentig dagen de tijd te geven intern een andere functie te zoeken. Werknemers die niet bij Amazon blijven werken, krijgen volgens haar onder meer een ontslagvergoeding.

Maandag zeiden ingewijden tegen persbureau Reuters dat Amazon 30.000 kantoorbanen wil schrappen.