Verdachte extreme onlinegroepering: ik had mijn leven net op orde

ROTTERDAM (ANP) - De 25-jarige Justin B., verdacht van lidmaatschap van de radicale, extreem geweld verheerlijkende onlinegroepering No Lives Matter (NLM), heeft na zijn arrestatie verklaard dat hij geen actieve bemoeienis meer heeft met die groep. Hij heeft zich naar eigen zeggen bekeerd tot het christendom en had "zijn leven net op orde" toen eind juli een arrestatieteam zijn woning in Eindhoven binnenviel.

B. verscheen dinsdag voor het eerst op een openbare, inleidende zitting in zijn zaak, in de extra beveiligde rechtszaal in Rotterdam. Hij zit vast op de zwaarbewaakte terroristenafdeling van de gevangenis in Vught.

Het Openbaar Ministerie verdenkt B. ervan dat hij ruim vijf jaar een prominente rol heeft gespeeld bij NLM, dat hij ook zou hebben opgericht. Zijn onlinenaam was 'CXRPSE' ('lijk'). Het OM beschouwt NLM als een terroristische organisatie, die het plegen of laten plegen van onder meer moord en zware mishandeling als oogmerk had. CXRPSE was "mijn donkere tweelingbroer uit het verleden", heeft B. verklaard, "mijn duistere online alter-ego". Hij heeft een tattoo met die onlinenaam op zijn pols.

NLM is een groep binnen het zogenaamde Com-netwerk, aldus het OM, "een virtuele gemeenschap" die uit verschillende groepen bestaat. Die houden zich bezig met onder meer sextortion, kinderporno, doxing, hacken, drugs, brandstichting, 'school shootings' en terrorisme. "Slachtoffers worden bijvoorbeeld gedwongen de gebruikersnaam van de afperser in bloed op hun lichaam of elders te schrijven en te filmen of te fotograferen, of om deze in hun lichaam te snijden", aldus de officier van justitie. Groeperingen als 764 en NLM vormen volgens justitie internationaal een groeiende dreiging.