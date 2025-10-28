ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

WMO: orkaan Melissa wordt voor Jamaica storm van de eeuw

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 11:58
anp281025111 1
KINGSTON (ANP/RTR/AFP) - De zorgen voor Jamaica nemen toe nu orkaan Melissa dichter bij het Caribische land komt. Een expert van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) waarschuwt voor een "catastrofale situatie" en noemt Melissa voor Jamaica "de storm van de eeuw".
Het Rode Kruis denkt dat de orkaan mogelijk 1,5 miljoen Jamaicanen kan treffen, bijna de helft van de bevolking. De organisatie waarschuwt voor een "enorme impact" door Melissa, die al heeft geleid tot zeven doden in de regio. Het Amerikaanse orkaancentrum (NHC) voorspelt levensgevaarlijke omstandigheden.
Melissa, een orkaan van de zwaarste categorie, gaat dinsdag aan land in Jamaica met windstoten van meer dan 300 kilometer per uur. De orkaan veroorzaakt waarschijnlijk plotselinge overstromingen en aardverschuivingen. De autoriteiten hebben evacuatiebevelen uitgevaardigd en mensen opgeroepen binnen te blijven.
loading

POPULAIR NIEUWS

anp271025083 1

Gamechanger? Storm over PVV-hetze wakkert aan

shutterstock_2383005665

Zo herken je hoogbegaafdheid bij jonge kinderen: de vroege signalen

0507653c98c9d4b0e24ba388785ba16e

Doodeng: Poetins Burevestnik, de nucleair aangedreven kruisraket met ‘onbeperkt’ bereik

ANP-526198342

Hoeveel gas zit er nog in de bodem van de Noordzee?

94724780_m

Deze genetisch aangepaste superschimmel is dodelijk voor muggen

Scherm­afbeelding 2025-10-27 om 16.27.55

Hamas-terrorist werkte jarenlang in Gaza voor Duitse publieke omroep ZDF

Loading