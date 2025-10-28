WMO: orkaan Melissa wordt voor Jamaica storm van de eeuw

KINGSTON (ANP/RTR/AFP) - De zorgen voor Jamaica nemen toe nu orkaan Melissa dichter bij het Caribische land komt. Een expert van de Wereld Meteorologische Organisatie (WMO) waarschuwt voor een "catastrofale situatie" en noemt Melissa voor Jamaica "de storm van de eeuw".

Het Rode Kruis denkt dat de orkaan mogelijk 1,5 miljoen Jamaicanen kan treffen, bijna de helft van de bevolking. De organisatie waarschuwt voor een "enorme impact" door Melissa, die al heeft geleid tot zeven doden in de regio. Het Amerikaanse orkaancentrum (NHC) voorspelt levensgevaarlijke omstandigheden.

Melissa, een orkaan van de zwaarste categorie, gaat dinsdag aan land in Jamaica met windstoten van meer dan 300 kilometer per uur. De orkaan veroorzaakt waarschijnlijk plotselinge overstromingen en aardverschuivingen. De autoriteiten hebben evacuatiebevelen uitgevaardigd en mensen opgeroepen binnen te blijven.