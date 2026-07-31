Amazon stevig omhoog op Wall Street, Apple zakt na resultaten

NEW YORK (ANP) - Amazon behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de beurzen in New York, met een koerswinst van 14 procent. Dat is de grootste koerssprong voor het aandeel sinds november 2022.

Het tech- en webwinkelconcern boekte afgelopen kwartaal de grootste omzetgroei in meer dan vier jaar. Vooral de clouddivisie van het bedrijf blijft sterk groeien door de grote vraag naar rekenkracht voor kunstmatige intelligentie (AI).

Amazon investeert net als veel andere grote techbedrijven flink in onder meer AI-datacenters. Dat bedrag ligt dit jaar rond de 200 miljard dollar. De sterke resultaten van de clouddivisie versterkten het vertrouwen van beleggers dat de investeringen in AI ook resultaten opleveren.

Apple zakte daarentegen dik 9 procent. Het techconcern verkocht afgelopen kwartaal meer iPhones en boekte flink meer omzet en winst. De omzetverwachting voor het huidige kwartaal viel echter tegen.