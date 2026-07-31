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Dodental in Spaanse exclave Ceuta verder opgelopen

Samenleving
door anp
vrijdag, 31 juli 2026 om 15:52
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CEUTA (ANP) - Bij de grootschalige toestroom van migranten in de Spaanse exclave Ceuta zijn zeker 43 mensen omgekomen, meldt het Spaanse persbureau EFE op basis van de politie. De doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. De hulpdiensten zoeken nog naar eventuele verdere slachtoffers.
Volgens de Spaanse autoriteiten zijn sinds donderdag zo'n 50.000 mensen vanuit Marokko naar Ceuta gekomen. Een deel van hen kwam zwemmend. Volgens de lokale autoriteiten is dat een gevaarlijke overtocht die niet iedereen overleeft.
Op beelden van Spaanse media was te zien dat vooral veel jonge mannen om de barrière op de grens tussen Marokko en Ceuta heen zwommen, maar er waren ook gezinnen met kinderen bij. Aan de Spaanse kant van de grens klommen ze via rotsen de kust op.
Meer dan de helft van de aangekomen migranten keerde vrijdag ook alweer vrijwillig terug, aldus het Spaanse ministerie van Binnenlandse Zaken.
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