Amazon stijgt, Apple daalt op Wall Street na resultaten

NEW YORK (ANP) - Amazon behoorde vrijdag tot de grote winnaars op de aandelenbeurzen in New York. Het tech- en webwinkelconcern boekte afgelopen kwartaal meer winst dan verwacht. Vooral de clouddivisie presteerde opnieuw sterk. Door de wedloop om steeds geavanceerdere toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie (AI) te lanceren, neemt de vraag naar clouddiensten flink toe. Ook de verwachtingen voor het huidige kwartaal, waarin de voor de webwinkel belangrijke feestdagenperiode valt, waren sterk. Het aandeel werd 6,6 procent hoger gezet.

Apple daalde daarentegen 1,4 procent. De iPhone-maker boekte afgelopen kwartaal meer omzet dan verwacht. De verkopen op de voor Apple belangrijke Chinese markt en de vooruitzichten voor het huidige kwartaal vielen echter tegen.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig positief, na de forse verliesbeurt een dag eerder. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,8 procent hoger op 42.087 punten en de brede S&P 500-index steeg 0,7 procent op 5744 punten. De Nasdaq won 0,9 procent tot 18.248 punten. De techgraadmeter verloor een dag eerder 2,8 procent, na tegenvallende kwartaalberichten van Microsoft en Meta Platforms.