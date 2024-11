Landelijke staking dsm legt volgens FNV zeker twee fabrieken stil

UTRECHT (ANP) - De landelijke staking bij voedings- en gezondheidsbedrijf dsm-firmenich legt maandag waarschijnlijk zeker de fabrieken in Delft en Leeuwarden plat. Dat meldt FNV-bestuurder Paul Smink, die verwacht dat alle medewerkers die die dag eigenlijk zouden moeten werken, zich bij de staking aansluiten. Een woordvoerder van vakbond CNV verwacht zelfs dat alle werkzaamheden stil komen te liggen, maar voegt toe dat de opkomst bij stakingen altijd moeilijk is te voorspellen.

De bonden gingen eerder al over tot kleinere stakingen bij de locaties van dsm-firmenich in Stroe, Maastricht en Leeuwarden. FNV en CNV gaan niet akkoord met de door het Zwitsers-Nederlandse fusiebedrijf voorgestelde loonsverhoging van zo'n 3 procent. Dsm-firmenich heeft zo'n 1700 medewerkers in Nederland.

FNV'er Smink wil nog niet vooruitlopen op verdere acties. "We hopen het nog steeds met het bedrijf eens te worden", laat hij weten. Dsm-firmenich was niet direct bereikbaar voor commentaar.