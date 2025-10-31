Amazon uitblinker op Wall Street na goed ontvangen cijfers

NEW YORK (ANP) - Webwinkel- en techconcern Amazon was vrijdag een uitblinker op de aandelenbeurzen in New York. Beleggers op Wall Street reageerden positief op de kwartaalcijfers van Amazon. Ook Apple meldde cijfers, maar dat aandeel liet een kleine min zien.

Amazon maakte een koerssprong van bijna 10 procent. Volgens topman Andy Jassy profiteerde de clouddivisie van het bedrijf van een sterke vraag naar rekenkracht voor toepassingen op het gebied van kunstmatige intelligentie. Amazon is met zijn clouddiensten 's werelds grootste aanbieder van rekenkracht in AI-datacenters.

Apple daalde 0,4 procent. De iPhone-maker zag de kwartaalomzet stijgen, mede dankzij goede verkopen van zijn nieuwe smartphonemodellen. Op de belangrijke Chinese markt verloor Apple wel terrein.

De hoofdgraadmeters in New York lieten op de laatste handelsdag van oktober koerswinsten optekenen. De Dow-Jonesindex sloot 0,1 procent hoger op 47.562,87 punten. De brede S&P 500 steeg 0,3 procent tot 6840,20 punten en de technologiegraadmeter Nasdaq won 0,6 procent tot 23.724,96 punten.

Over de hele maand oktober werden ook winsten behaald op Wall Street. De S&P en Dow stegen daarbij voor de zesde maand op rij.

Meta Platforms ging opnieuw omlaag met een min van 2,7 procent na de koersval van ruim 11 procent op donderdag. Het moederbedrijf van Facebook en Instagram zei een dag eerder bij zijn kwartaalcijfers dat de uitgaven aan AI fors zullen stijgen wat tot zorgen bij beleggers leidde. Alphabet zakte iets in. Op donderdag steeg het moederbedrijf van Google nog 2,5 procent na bekendmaking van cijfers.

Nvidia daalde ook licht. Het AI-chipconcern sloot in Zuid-Korea deals om chips te leveren aan grote bedrijven in het land, waaronder Samsung en Hyundai. De overeenkomsten die zijn bemiddeld met de Zuid-Koreaanse overheid maken het mogelijk meer dan 260.000 chips te verstrekken om Koreaanse AI-projecten een boost te geven. Deze week werd Nvidia nog als eerste bedrijf ter wereld meer dan 5 biljoen dollar waard.

Cryptobeurs Coinbase won 4,7 procent dankzij resultaten die goed vielen bij handelaren. Ook olie- en gasproducent Chevron (plus 2,7 procent) presteerde afgelopen kwartaal beter dan verwacht. Concurrent ExxonMobil verloor juist 0,3 procent na tegenvallende cijfers.