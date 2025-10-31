ECONOMIE
Vitesse wint bij VVV-Venlo na slecht nieuws van KNVB

Sport
door anp
vrijdag, 31 oktober 2025 om 22:38
anp311025181 1
VENLO (ANP) - Vitesse liet zich in het uitduel met VVV-Venlo niet afleiden door het nieuws dat de KNVB zich verzet tegen de beslissing van het gerechtshof om de club uit Arnhem de proflicentie terug te geven. Dillon Hoogewerf en Elias Huth leidden de bezoekers met doelpunten naar een zege in stadion De Koel (1-2). Gabin Blancquart scoorde in de slotfase voor VVV.
Vitesse werd woensdag "teleurgesteld en onaangenaam verrast" door het besluit van de KNVB om in cassatie te gaan tegen de uitspraak van het gerechtshof. De verwachting is dat de club het seizoen sowieso afmaakt. Een uitspraak van de Hoge Raad wordt niet voor komende zomer verwacht.
VVV eindigde het duel met tien man na een rode kaart voor Lasse Wehmeyer. Het duel werd vervolgens twee keer onderbroken omdat fans spullen op het veld gooiden. Vitesse blijft nummer laatst met 6 punten. Maar dat komt vooral omdat de club met min 12 punten aan het seizoen is begonnen.
