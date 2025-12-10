Amazon verdubbelt investering in India in strijd om AI-voorsprong

NEW YORK (ANP/AFP) - Het Amerikaanse techbedrijf Amazon wil zijn investeringen in India bijna verdubbelen, in een wedloop tussen bedrijven om marktaandeel en technologische voorsprong op het gebied van AI. Het internetbedrijf, actief in onlineverkoop, cloudcomputing en digitale diensten, investeert tot 2030 meer dan 35 miljard dollar in zijn activiteiten in India.

"Deze investering richt zich op de uitbreiding van onze activiteiten op het gebied van AI-gedreven digitalisering, groei van de export en het creëren van banen", aldus Amazon. Tot nu toe stak het bedrijf al bijna 40 miljard dollar in het snelgroeiende land met 1,4 miljard inwoners.

Een dag eerder maakte Microsoft een investering bekend van 17,5 miljard dollar in AI in India. Volgens topman Satya Nadella gaat het om de grootste investering van het bedrijf ooit in Azië. Verschillende multinationals kondigden dit jaar miljardeninvesteringen aan in India, dat tegen het einde van het jaar naar verwachting meer dan 900 miljoen internetgebruikers heeft.