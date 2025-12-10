Gasprijs is al jaren niet zo laag geweest, maar de energierekening blijft hoog

De groothandelsprijs voor gas in Europa is gedaald naar € 27 per megawattuur (MWh), het laagste niveau sinds begin 2022, maar de consument merkt er nauwelijks iets van. Oplopende belastingen en hogere netbeheerkosten houden de consumentenprijs op peil.

Hoge LNG-aanvoer, mild winterweer en dalende vraag De lagere marktprijs is volgens energiehandelaren het gevolg van een combinatie van gunstige omstandigheden. De aanvoer van LNG (liquefied natural gas, oftewel vloeibaar gas) uit de VS, Qatar en Canada is hoog, terwijl de vraag door het milde winterweer lager uitvalt. Het structurele gasverbruik in Europa daalt al jaren, wat voor een minder gespannen markt zorgt.

Lage vraag, ruime beschikbaarheid

Noorse leveringen blijven stabiel en de Europese voorraden zijn met 79% goed gevuld. In Nederland ligt de vulling met 61% onder het Europese gemiddelde en onder het streefcijfer van 80% voor 1 december. Deze combinatie van ruime beschikbaarheid, lage vraag en consistente leveringen drukt de groothandelsprijs omlaag naar het laagste niveau in drie jaar.

Beperkte impact voor consumenten Hoewel de groothandelsprijs van gas daalt, merken consumenten daar voorlopig weinig van. Vaste contracten zijn gebaseerd op eerder ingekochte volumes en de omvangrijke belastingcomponenten, waardoor de actuele daling nog niet doorwerkt in de energierekening.

De belastingdruk blijft hoog: de energiebelasting op gas bedraagt € 0,70 per m³ en stijgt volgend jaar naar € 0,73 per m³. Bij een all-in prijs van € 1,18 per m³ bestaat ongeveer 60% van de kosten uit belastingen.

Netbeheerkosten en belastingen

“De daling op de groothandelsmarkt is positief, maar consumenten merken dit pas later,” zegt Tom Schlagwein, energie -expert bij Overstappen.nl. “Klanten met een dynamisch contract zien de lagere prijs direct, maar bij stijgingen betalen ze ook meteen meer. Netbeheerkosten en belastingen blijven het grootste deel van de rekening bepalen. Wie nu boven € 1,20 per m³ betaalt, kan veel besparen door te kijken of ze mogelijk een goedkoper contract kunnen krijgen. De laagste actuele gasprijs ligt rond € 1,11 per m³.”

Voorzichtigheid in de markt Ondanks de goed gevulde Europese gasopslag blijft de markt voorzichtig. De voorraadniveaus liggen onder het meerjarige gemiddelde, waardoor handelaren alert blijven. De prijsschommelingen van de afgelopen jaren spelen daarbij een rol.

“Ik verwacht niet dat de gasprijs snel verder daalt naar bijvoorbeeld € 20 per MWh,” vervolgt Schlagwein. “Voor consumenten die prijszekerheid willen, kan dit een geschikt moment zijn om een vast contract af te sluiten. De markt is momenteel rustig, maar blijft gevoelig voor politieke ontwikkelingen en klimaatinvloeden.”