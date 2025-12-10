Zit jij te wachten op een noodpakket als kerstpakket? Dit vindt Nederland

Rond deze tijd van het jaar worden in veel bedrijven de traditionele kerstpakketten uitgedeeld, maar steeds vaker duiken er varianten op waarin noodpakket-artikelen zijn opgenomen of wordt het kerstpakket zelfs geheel vervangen door een noodpakket. Zo’n praktisch cadeau blijkt echter lang niet iedereen aan te spreken: slechts 30% van de Nederlanders vindt een noodpakket een geschikt kerstpakket, terwijl 49% het geen passend geschenk vindt. Dat blijkt uit een representatief enquêteonderzoek van Onderneming.nl onder 1.000 Nederlanders.

Praktisch cadeau valt niet overal in de smaak

Hoewel de overheid Nederlanders oproept om beter voorbereid te zijn op mogelijke noodsituaties, vertaalt die boodschap zich niet vanzelf naar het kerstpakket. Veel mensen vinden een noodpakket te serieus of te weinig feestelijk, 62% vindt het belangrijk dat een pakket vooral gezelligheid uitstraalt. Toch ziet een minderheid, 30%, het juist als een nuttig en relevant cadeau dat aansluit op hun behoefte.

Kerstpakket moet waardering uitstralen

Het blijkt dat Nederlanders duidelijke verwachtingen hebben van een kerstpakket. Voor een ruime meerderheid (62%) moet het pakket vooral een gebaar van waardering zijn en een gevoel van gezelligheid oproepen. Veel respondenten geven aan dat een kerstpakket geen gevoel van onrust of ernst zou moeten uitstralen, wat verklaart waarom een noodpakket voor veel werknemers niet logisch past binnen de eindejaarstraditie. Ondanks dat praktische cadeaus op zichzelf gewaardeerd worden, blijkt de stap naar een volledig noodpakket voor veel mensen te groot.

Werknemers waarderen wel praktische elementen

Hoewel een noodpakket als geheel weinig draagvlak heeft, staan Nederlanders wel open voor de aanwezigheid van bepaalde praktische artikelen in een kerstpakket. Producten als een powerbank of zaklamp worden door veel mensen gezien als handige toevoegingen die geen afbreuk doen aan het karakter van het kerstpakket. Artikelen die direct verwijzen naar noodsituaties, zoals waterzuiveringstabletten of lang houdbare voeding, worden daarentegen minder passend gevonden. Werknemers hebben dus geen bezwaar tegen praktische bruikbaarheid, zolang de nadruk niet volledig op crisisvoorbereiding komt te liggen.

Noodpakket blijft uitzondering

Hoe vaak werkgevers daadwerkelijk kiezen voor een noodpakket als kerstpakket, is niet bekend. Wel valt op dat steeds meer kerstpakkettenwebshops complete noodpakketten of pakketten met noodartikelen aanbieden als alternatief. In het bredere kerstpakkettenaanbod blijft dat vooralsnog een van de vele varianten die werkgevers kunnen kiezen.