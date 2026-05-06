Ambassadeur VS: hogere autoheffing als EU deal niet bekrachtigt

BRUSSEL (ANP/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten zullen de importheffing van 25 procent op auto's en vrachtwagens uit de Europese Unie "relatief snel" invoeren als het landenblok de handelsdeal met Washington niet spoedig ratificeert. Dat heeft de Amerikaanse ambassadeur bij de EU, Andrew Puzder, gezegd tegen persbureau Bloomberg.

"Tenzij we substantiële vooruitgang zien, denk ik dat je die waarschijnlijk relatief snel kunt verwachten", zei hij, verwijzend naar de tariefsverhoging die de Amerikaanse president Donald Trump vrijdag aankondigde. Hij stelde dat deze week te gaan doen, omdat de EU zich niet aan het afgelopen zomer gesloten handelsakkoord zou houden. "Wat de president zei was: luister, dit duurt nu lang genoeg. Jullie hebben negen maanden lang niets gedaan", aldus Puzder.

De EU is juist gefrustreerd over stappen van Trump die de toezeggingen van Washington volgens het landenblok ondermijnen.