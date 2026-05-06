Bronnen: Marokko weigerde evacuatievlucht van cruiseschip Hondius

LAS PALMAS (ANP/AFP) - Het evacuatievliegtuig dat bezig is met het vervoer van opvarenden van het cruiseschip Hondius, moest uitwijken omdat het geweigerd werd in Marokko. Het toestel zou eigenlijk bijtanken in Marrakesh, maar kreeg daarvoor geen toestemming, zeggen bronnen bij de autoriteiten van de Canarische Eilanden tegen het Spaanse persbureau EFE en tegen AFP. Volgens AFP moest ook iets gerepareerd worden aan de veiligheidsmaatregelen rond een patiënt.

Twee vliegtuigen stegen kort na elkaar op om drie mensen naar Nederland te vervoeren na de virusuitbraak op het schip. Een van de twee vliegtuigen maakte een ongeplande tussenlanding in Gran Canaria.

Volgens plan vervolgt het toestel deze woensdagavond nog zijn weg. Na een tussenstop in Málaga moet het vliegtuig uiteindelijk doorreizen naar Schiphol.

De twee vliegtuigen vervoeren twee patiënten. Een derde evacué meldde eerder lichte klachten, maar maakt het inmiddels goed. Het is onduidelijk wie in welk toestel wordt vervoerd.