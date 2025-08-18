Amdax wil beursnotering voor bitcoin-treasurybedrijf op Damrak

AMSTERDAM (ANP) - Het Nederlandse cryptobedrijf Amdax heeft het bitcoin-treasurybedrijf AMBTS opgericht om het naar de Amsterdamse beurs te brengen. Volgens medeoprichter en topman Lucas Wensing van Amdax biedt AMBTS institutionele beleggers, zoals pensioenfondsen, verzekeraars en hedgefondsen, nieuwe financiële instrumenten om te investeren in bitcoin.

Amdax en AMBTS, dat zelfstandig zal opereren, willen in een eerste financieringsronde kapitaal ophalen bij particuliere investeerders. Ze melden dat AMBTS ver gevorderd is met de voorbereidingen voor een notering op Euronext Amsterdam.

Bitcoin-treasurybedrijven volgen een all-in-strategie, waarbij het merendeel van de activa uit bitcoin bestaat, en halen regelmatig geld op om meer bitcoin te kopen. AMBTS streeft ernaar op de lange termijn 1 procent van alle bitcoins te bezitten.