Joe Caroff, ontwerper van iconisch 007-logo, overleden

NEW YORK (ANP) - Joe Caroff, een van de bekendste designers van Hollywood, is op 103-jarige leeftijd overleden. The Hollywood Reporter meldt dat hij is gestorven in een hospice in New York. Caroff ontwierp begin jaren 60 het wereldberoemde 007-logo, dat nog steeds wordt gebruikt voor de James Bondfilms.

Caroff maakte in de jaren 60 en 70 talloze iconische posters en filmlogo's. Zo ontwierp hij de bekende rode poster van West Side Story, met de brandtrappen waarop twee personages dansen. Ook maakte Caroff de openingstitels van de film A Bridge Too Far, over de Slag om Arnhem.

All zijn posters en logo's "moesten bruisen", zei Caroff in 2022 in een documentaire over zijn werk. "Het moest leven uitstralen." Hij kreeg zijn eerste kansen in Hollywood dankzij studiobaas David Chasman van productiehuis United Artists. Chasman vroeg Caroff in 1961 de poster voor West Side Story te maken, daarna gaf hij de ontwerper de James Bond-opdracht. Met deze twee opdrachten maakte Caroff naam in de filmwereld.