Brusselse organisatie klaagt over beelden van kindermisbruik op X

BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Brusselse ngo Alliance4Europe heeft X beschuldigd van het verspreiden van miljoenen beelden van kindermisbruik via het socialemediaplatform. Volgens Belgische media is het dossier inmiddels overgedragen aan de Europese Commissie, de politie en het parket van Brussel.

Alliance4Europe zet zich in tegen de digitale verspreiding van desinformatie. De organisatie ontdekte de zaak bij toeval tijdens een onderzoek naar beïnvloedingscampagnes vanuit Rusland. Onderzoekers vonden een netwerk van meer dan 150 accounts die beelden verspreidden van verschillende vormen van seksueel misbruik van minderjarigen van uiteenlopende leeftijden.

De beelden werden verspreid via bots of computergestuurde accounts. Die gebruikten hashtags met woorden als "mom" of "teenager" om X-gebruikers te lokken. Ze kregen dan korte video's te zien en konden vervolgens doorklikken naar bijvoorbeeld websites waar het beeldmateriaal werd verkocht.