ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Brusselse organisatie klaagt over beelden van kindermisbruik op X

Economie
door anp
maandag, 18 augustus 2025 om 8:58
anp180825036 1
BRUSSEL (ANP/BELGA) - De Brusselse ngo Alliance4Europe heeft X beschuldigd van het verspreiden van miljoenen beelden van kindermisbruik via het socialemediaplatform. Volgens Belgische media is het dossier inmiddels overgedragen aan de Europese Commissie, de politie en het parket van Brussel.
Alliance4Europe zet zich in tegen de digitale verspreiding van desinformatie. De organisatie ontdekte de zaak bij toeval tijdens een onderzoek naar beïnvloedingscampagnes vanuit Rusland. Onderzoekers vonden een netwerk van meer dan 150 accounts die beelden verspreidden van verschillende vormen van seksueel misbruik van minderjarigen van uiteenlopende leeftijden.
De beelden werden verspreid via bots of computergestuurde accounts. Die gebruikten hashtags met woorden als "mom" of "teenager" om X-gebruikers te lokken. Ze kregen dan korte video's te zien en konden vervolgens doorklikken naar bijvoorbeeld websites waar het beeldmateriaal werd verkocht.
Vorig artikel

Amdax wil beursnotering voor bitcoin-treasurybedrijf op Damrak

Volgend artikel

Nieuwe Nederlandse bank wil volledig islamitisch bankieren

POPULAIR NIEUWS

ANP-530043179

Er is een verrassend makkelijke manier om microplastics uit je drinkwater te halen

206036761 l 1

4 tips om te leren genieten van eenzaamheid

ANP-532996072

Oproer op X over de miljarden van Timmermans. Is Timmermans corrupt?

241888545_l

Waar in Europa is de belastingdruk het hoogst? En waar het laagst?

ANP-201085082

Hoe vaak moet je het vaatdoekje vervangen? 'Een broeinest van bacteriën'

ANP-532164402

Veel meer mensen dan je denkt zijn pleasers: dit zijn de signalen