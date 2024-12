American Airlines verliest op Wall Street na technische problemen

NEW YORK (ANP) - American Airlines behoorde dinsdag tot de verliezers op de aandelenbeurzen in New York. De luchtvaartmaatschappij moest korte tijd tal van vluchten aan de grond houden om technische problemen op een van de drukste reisdagen van het jaar. Beleggers zetten het aandeel in de vroege handel daarop zo'n 2 procent lager.

De algehele stemming op Wall Street was voorzichtig, na het sterke koersherstel in de afgelopen twee handelsdagen. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt een fractie hoger op 42.920 punten. De brede S&P 500-index won 0,3 procent tot 5994 punten en techgraadmeter Nasdaq kreeg er 0,5 procent bij op 19.875 punten.

Beleggers deden het rustig aan in aanloop naar de kerst. De New Yorkse beurzen zijn ook slechts een halve dag open en sluiten om 19.00 uur Nederlandse tijd vanwege kerstavond. Wall Street blijft op eerste kerstdag gesloten, maar is in tegenstelling tot de Europese beurzen op tweede kerstdag wel open.