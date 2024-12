Minder pinbetalingen in aanloop naar kerst

AMSTERDAM (ANP) - Nederlanders hebben in aanloop naar kerst minder met hun betaalpas in de winkel afgerekend dan vorig jaar. Volgens de Betaalvereniging Nederland lijkt het erop dat we "de hand wat op de knip hebben gehouden". Ook worden kerstaankopen tegenwoordig steeds vaker online gedaan.

De voorbije zeven dagen telde de Betaalvereniging 125 miljoen pinbetalingen. Dat zijn er zo'n 10 miljoen meer dan in een normale week, maar 5 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Met alle transacties was een bedrag gemoeid van bijna 3,8 miljard euro. Dit is bijna 1 miljard euro meer dan in een normale week en nagenoeg hetzelfde bedrag als in de aanloop naar kerst vorig jaar. Dat laatste geeft aan dat het gemiddelde bedrag per betaling wel iets is opgelopen, wat deels te verklaren is doordat de prijzen in de winkels omhoog zijn gegaan.