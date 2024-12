Zwitserse olympische snowboardster Hediger overleden in lawine

AROSA (ANP) - De Zwitserse snowboardster Sophie Hediger, die in 2022 deelnam aan de Olympische Winterspelen in Beijing, is op 26-jarige leeftijd om het leven gekomen in een lawine. Dat bevestigt de Zwitserse skifederatie.

Hediger was volgens informatie van de politie van Graubünden afgeweken van een gesloten piste en raakte daar bedolven onder de sneeuw. Reddingswerkers wisten haar uit de sneeuwmassa te halen, maar reanimatie hielp niet meer.

De Zwitserse was gespecialiseerd in de snowboardcross. Ze haalde deze winter twee podiumplaatsen in de wereldbeker. Het was haar ambitie om tijdens het WK in maart voor eigen publiek in Engadin een medaille te veroveren.

"Voor de Zwitserse skifamilie werpt het tragische overlijden van Sophie Hediger een donkere schaduw over deze kerstdagen", reageerde het hoofd van de Zwitserse skifederatie Walter Reusser. "We zijn enorm bedroefd en zullen de herinnering aan Sophie altijd in leven houden."