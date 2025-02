Amerikaans bedrijfsleven in EU veroordeelt metaalheffingen VS

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie moet permanent worden uitgezonderd van Amerikaanse importheffingen voor staal en aluminium, vindt de Amerikaanse Kamer van Koophandel in de EU (AmCham EU). In plaats van een handelsconflict uitvechten, zouden Brussel en Washington moeten samenwerken tegen het dumpen van goedkoop staal door andere landen, schrijft de belangenbehartiger van Amerikaanse bedrijven in de EU.

AmCham EU reageert op het nieuws dat de Amerikaanse president Donald Trump een heffing van 25 procent wil invoeren op alle staal en aluminium die de Verenigde Staten binnenkomt, vergelijkbaar met een stap die hij tijdens zijn eerste regeerperiode zette. "Dit is een maatregel waar de Amerikaanse Kamer van Koophandel tegen was in 2018 en nu nog steeds tegen is", meldt AmCham EU. "Amerikaanse heffingen op staal en aluminium uit de EU hebben een verregaande en zeer negatieve impact op de arbeidsmarkt, welvaart en veiligheid aan beide kanten van de Atlantische Oceaan."

Amerikaanse bedrijven in Europa vrezen volgens AmCham dat een handelsconflict snel kan escaleren, aangezien de EU tegenmaatregelen wil nemen als de importheffingen ingaan. De organisatie roept beide mogendheden op om een "negatieve spiraal van tarieven te voorkomen die beide economieën alleen maar schaden".