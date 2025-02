Buitenlandse beleggers zien geen brood meer in Nederlandse woningmarkt

De beleggingen in de Nederlandse woningmarkt zijn vorig jaar aangetrokken, maar de rol van buitenlandse investeerders is daarbij veel kleiner. Dat heeft woningmarktconsultant Capital Value dinsdag gemeld na onderzoek. Vooral in de bouw van nieuwe huurwoningen steken internationale beleggers veel minder geld.

Volgens Capital Value, dat onderzoek deed met ABF Research, waren buitenlandse partijen vorig jaar goed voor 2 procent van alle beleggingen in nieuwe huurwoningen. In 2023 ging het nog om een aandeel van 13 procent, wat al een daling was van het gemiddelde van ongeveer 29 procent in de jaren daarvoor.

De totale beleggingen in nieuwbouw van huurwoningen stegen wel. Het ging om 3 miljard euro, wat 23 procent meer was dan een jaar eerder. Dat was vooral te danken aan woningcorporaties en institutionele beleggers zoals pensioenfondsen, die dankzij lagere rentes en duidelijkheid over de regelgeving weer meer investeerden. Maar het is niet genoeg om aan voldoende nieuwbouwwoningen te komen om het woningtekort op te lossen, schat Capital Value in. "Om de ambitie van 100.000 woningen op jaarbasis te halen zijn ook internationale beleggers nodig, omdat zij complementair aan Nederlandse pensioenfondsen en woningcorporaties zijn", schrijft het bedrijf.