Amerikaans Keurig Dr Pepper koopt moederbedrijf Douwe Egberts

AMSTERDAM (ANP) - Het Amerikaanse bedrijf Keurig Dr Pepper neemt voor 15,7 miljard euro Douwe Egberts-moederconcern JDE Peet's over. Dat maakten de twee bedrijven maandagochtend gezamenlijk bekend, nadat eerder al door zakenmedia was bericht over de overname.

Keurig Dr Pepper betaalt 31,85 euro per aandeel in contanten voor het in Amsterdam genoteerde JDE Peet's. De slotkoers van JDE Peet's op vrijdag was 26,54 euro.

Na afronding van de overname wil het fusiebedrijf zich opsplitsen in twee aparte ondernemingen voor koffie en voor frisdrank. Keurig Dr Pepper is onder meer bekend van merken als Dr Pepper en Schweppes.